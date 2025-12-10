Трамп заявил о захвате США большого танкера у берегов Венесуэлы

Напомним, США не только ужесточают риторику в отношении Венесуэлы, но и наносят удары по судам у берегов этой страны под предлогом борьбы с наркотрафиком. При этом аналитики считают, что госсекретарь США Марко Рубио играет одну из ключевых ролей в эскалации между Соединенными Штатами и Венесуэлой.