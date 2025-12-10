Трамп заявил о захвате США большого танкера у берегов Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о захвате американскими военными нефтяного танкера около берегов Венесуэлы. Напомним, в среду 10 декабря об этом инциденте, произошедшем на фоне эскалации напряжения между США и Венесуэлой, информировало агентство Bloomberg.
Позже Трамп во время пресс-конференции в Белом доме подтвердил захват находящегося под американскими санкциями судна, подчеркнув, что оно «очень большое».
«Мы только что захватили танкер у берегов Венесуэлы, большой танкер, очень большой, самый крупный», — сказал американский лидер.
Напомним, Трамп закрыл небо над Венесуэлой и пригрозил президенту этой страны Николасу Мадуро, что если тот немедленно не уйдет со своего поста добровольно, то Вашингтон заставит его это сделать силой.
Напомним, США не только ужесточают риторику в отношении Венесуэлы, но и наносят удары по судам у берегов этой страны под предлогом борьбы с наркотрафиком. При этом аналитики считают, что госсекретарь США Марко Рубио играет одну из ключевых ролей в эскалации между Соединенными Штатами и Венесуэлой.