Axios: Украина передала США ответ на предложения по урегулированию

Белый дом получил ответ Киева на обновлённую версию мирного плана США.

Источник: Аргументы и факты

Киев в среду передал администрации президента США Дональда Трампа свой ответ на обновлённые предложения Вашингтона по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на информированные источники.

По словам Равида, речь идёт о реакции Украины на очередную версию американского проекта мирного плана, который Вашингтон направил Киеву для рассмотрения.

Он отметил в социальной сети X*, что информацию подтвердили несколько неназванных представителей как американской, так и украинской стороны.

Ранее The New York Times писал, что отношения Дональда Трампа с киевским руководством становятся всё более напряжёнными из-за разногласий вокруг американского мирного плана.

