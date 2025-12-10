Раскрыты требования Бельгии к ЕС для выдачи Киеву кредита из активов РФ

Резерв предназначен для дополнительной страховки Бельгии — страны, где находится Euroclear, — на случай, если Москва оспорит процесс в суде и потребует возврата активов. Кроме того, Бельгия предложила увеличить объём финансовых гарантий со стороны стран ЕС для покрытия потенциальных юридических издержек и урегулирований, однако многие европейские правительства выступают против такого расширения обязательств.