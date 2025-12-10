Раскрыты требования Бельгии к ЕС для выдачи Киеву кредита из активов РФ

Бельгия настаивает на создании дополнительного финансового резерва для защиты от потенциальных рисков, связанных с предоставлением Украине кредита на сумму 210 миллиардов евро за счёт замороженных российских активов.
Как сообщает издание Politico со ссылкой на внутренние документы, этот резерв должен финансироваться за счёт сверхприбыли, которую клиринговая система Euroclear получает в виде процентов по депозитному счету в Европейском центральном банке, где размещены заблокированные российские средства.
Резерв предназначен для дополнительной страховки Бельгии — страны, где находится Euroclear, — на случай, если Москва оспорит процесс в суде и потребует возврата активов. Кроме того, Бельгия предложила увеличить объём финансовых гарантий со стороны стран ЕС для покрытия потенциальных юридических издержек и урегулирований, однако многие европейские правительства выступают против такого расширения обязательств.
