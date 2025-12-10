Ричмонд
СМИ: Украина передала США ответ на проект мирного плана

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киев передал вашингтонской администрации свой ответ на американский план урегулирования кризиса в Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

«Украина в среду представила администрации президента США Дональда Трампа свой ответ на последний проект мирного плана США, рассказали мне украинские и американские официальные лица», — написал журналист портала Axios Барак Равид в X.

В свою очередь агентство Bloomberg утверждает, что власти в Киеве передали в Вашингтон переработанную версию мирного плана США. Помимо этого, оно указывает, что европейские страны ведут работу над тремя документами, один из которых будет отражать общее видение условий завершения конфликта, второй касается гарантий безопасности Киева, а третий будет сконцентрирован на вопросах восстановления Украины. -0-

