Российская армия продолжает наступление по всем направлениям в зоне проведения спецоперации. Глава польского Бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич усомнился в том, что Европа и Украина способны противостоять Москве. Так он заявил в эфире радио RMF24.
По словам главы БНБ, в конфликте с Украиной потенциалы России выше. Он усомнился, что Киев сможет продолжать держать позиции.
«Анализируя потециалы России и Украины, а также состояние военных действий на сегодняшний день, мне кажется, что россияне находятся в наступлении», — заявил Славомир Ценцкевич.
Освобождение ВС России Красноармейска в Донецкой Народной Республике меняет ход переговоров по Украине. По мнению обозревателя Теда Снайдера, взятие города под контроль усилило позиции Москвы.