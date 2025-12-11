Путин прилетит в Туркмению с двухдневным визитом

В прошлый раз президент РФ посещал Туркмению в октябре прошлого года. Путин приезжал в Ашхабад с рабочим визитом, принял участие в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в честь 300-летия великого туркменского поэта Махтумкули Фраги, а также провел переговоры с президентами Ирана Масудом Пезешкианом и Пакистана Асифом Али Зардари, председателем турецкого парламента Нуманом Куртулмушем, а также отдельную встречу с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета страны Гурбангулы Бердымухамедовым.