Трамп заявил, что коррупция на Украине носит массовый характер

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Коррупция на Украине носит массовый характер, а отсутствие выборов заставляет задаваться вопросами о демократии в стране. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Источник: Reuters

«У них там массовая коррупция», — сказал он, отвечая в среду на вопросы журналистов в Белом доме. «Я задаюсь вопросом, сколько времени еще пройдет, пока они проведут выборы? Демократия? Но у них давно не было выборов», — добавил американский лидер.

