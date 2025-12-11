Мелони призвала Зеленского к «болезненным уступкам» для мира на Украине

Ранее Зеленский по итогам визита в Лондон заявил о прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта, однако подчеркнул, что территориальные разногласия остаются нерешёнными. Он в очередной раз заявил о недопустимости территориальных уступок со стороны Украины, так как это противоречит её основному закону и нормам международного права. Глава евродипломатии Кая Каллас также заявила, что Евросоюз не будет принуждать Украину к уступкам в ходе возможных переговоров, поскольку считает это принципиально неправильным.