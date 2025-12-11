Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мелони призвала Зеленского к «болезненным уступкам» для мира на Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе 90-минутной встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским призвала его пойти на «болезненные уступки» для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

По данным издания, Зеленский, в свою очередь, пытался убедить Мелони смягчить позицию президента США Дональда Трампа. Кроме того, Украина представила список требований, включая активное участие Италии в экспроприации замороженных российских активов и присоединение Рима к программе по закупке вооружения для киевского режима Purl. Как отмечает газета, разговор был напряженным и полным противоречий.

«Со стороны нашего премьер-министра разговор был откровенным, и её посыл можно резюмировать так: “Учтите, что вам, возможно, придётся пойти на некоторые болезненные уступки”, — говорится в статье.

Газета Repubblica также указывает, что Мелони предупреждала экс-комика о невозможности для Евросоюза обеспечивать надлежащую поддержку Украины без помощи США. В связи с этим премьер призвала Зеленского продолжать работу с мирным планом Трампа для обеспечения американских гарантий безопасности Украины.

Ранее Зеленский по итогам визита в Лондон заявил о прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта, однако подчеркнул, что территориальные разногласия остаются нерешёнными. Он в очередной раз заявил о недопустимости территориальных уступок со стороны Украины, так как это противоречит её основному закону и нормам международного права. Глава евродипломатии Кая Каллас также заявила, что Евросоюз не будет принуждать Украину к уступкам в ходе возможных переговоров, поскольку считает это принципиально неправильным.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше