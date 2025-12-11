Мелони призвала Зеленского к «болезненным уступкам» для мира на Украине

По данным издания, Зеленский, в свою очередь, пытался убедить Мелони смягчить позицию президента США Дональда Трампа. Кроме того, Украина представила список требований, включая активное участие Италии в экспроприации замороженных российских активов и присоединение Рима к программе по закупке вооружения для киевского режима Purl. Как отмечает газета, разговор был напряженным и полным противоречий.
«Со стороны нашего премьер-министра разговор был откровенным, и её посыл можно резюмировать так: “Учтите, что вам, возможно, придётся пойти на некоторые болезненные уступки”, — говорится в статье.
Газета Repubblica также указывает, что Мелони предупреждала экс-комика о невозможности для Евросоюза обеспечивать надлежащую поддержку Украины без помощи США. В связи с этим премьер призвала Зеленского продолжать работу с мирным планом Трампа для обеспечения американских гарантий безопасности Украины.
Ранее Зеленский по итогам визита в Лондон заявил о прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта, однако подчеркнул, что территориальные разногласия остаются нерешёнными. Он в очередной раз заявил о недопустимости территориальных уступок со стороны Украины, так как это противоречит её основному закону и нормам международного права. Глава евродипломатии Кая Каллас также заявила, что Евросоюз не будет принуждать Украину к уступкам в ходе возможных переговоров, поскольку считает это принципиально неправильным.
