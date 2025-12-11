Новости СВО. ВСУ зажаты в Гуляйполе, Россия наступает в Константиновке и Дружковке, Зеленский обещает новости об окончании конфликта, 11 декабря

— Единственная дорога, по которой вэсэушники могут выходить, — это трасса на запад, на Орехов. Но и она находится частично под нашим огневым контролем, поскольку от Малой Токмачки и Новоданиловки до этой трассы порядка 7−8 километров. Это абсолютно нормальная дальность для БПЛА и артиллерии, — рассказал Кукушкин.