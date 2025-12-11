Трамп заявил, что Зеленский должен реалистично оценивать ситуацию в конфликте

Президент США Дональд Трамп призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского к реалистичной оценке текущей ситуации в конфликте.
Это заявление было сделано Трампом в Белом доме, подчеркнув необходимость трезвого взгляда на обстановку.
«Я думаю ему нужно быть реалистом», — заявил глава Белого дома.
Ранее сообщалось, что украинские морские дроны атаковали танкер в Черном море.
