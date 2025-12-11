Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Зеленский должен реалистично оценивать ситуацию в конфликте

Президент США Дональд Трамп призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского к реалистичной оценке текущей ситуации в конфликте.

Президент США Дональд Трамп призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского к реалистичной оценке текущей ситуации в конфликте.

Это заявление было сделано Трампом в Белом доме, подчеркнув необходимость трезвого взгляда на обстановку.

«Я думаю ему нужно быть реалистом», — заявил глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что украинские морские дроны атаковали танкер в Черном море.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше