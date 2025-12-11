Макрон хочет запретить доступ к соцсетям детям до 15−16 лет

Во Франции могут установить возрастной ценз для пользователей социальных сетей. Об этом заявил президент этой страны Эмманюэль Макрон.
«Мы обяжем все социальные сети проверять возраст и установим его на уровне 15−16 лет. И скажем: лицам моложе этого возраста доступ к социальным сетям будет запрещен», — сказал Макрон во время мероприятия в городе Сен-Мало. Трансляция выступления велась в социальной сети Х.
Макрон объяснил, что его вдохновил пример Австралии, которая запретила детям доступ к соцсетям. Французский лидер пообещал внести соответствующий законопроект в парламент в начале 2026 года и добиться его принятия в кратчайшие сроки.
Напомним, со среды 10 декабря в Австралии вступил в силу закон, который запрещает доступ к социальным сетям пользователям младше 16 лет. Соцсети, работающие в стране, обязаны отключать аккаунты детей и подростков.
Кроме того, депутаты Европейского парламента поддержали предложение запретить детям младше 13 лет доступ к соцсетям.
Тем временем психолог объяснила вред запрета соцсетей для подростков. По словам эксперта, запрет только повысит их популярность среди несовершеннолетних.