Макрон хочет запретить доступ к соцсетям детям до 15−16 лет

«Мы обяжем все социальные сети проверять возраст и установим его на уровне 15−16 лет. И скажем: лицам моложе этого возраста доступ к социальным сетям будет запрещен», — сказал Макрон во время мероприятия в городе Сен-Мало. Трансляция выступления велась в социальной сети Х.