Макрон хочет запретить доступ к соцсетям детям до 15−16 лет

Франция может по примеру Австралии установить возрастной ценз для входа в социальные сети.

Источник: Комсомольская правда

Во Франции могут установить возрастной ценз для пользователей социальных сетей. Об этом заявил президент этой страны Эмманюэль Макрон.

«Мы обяжем все социальные сети проверять возраст и установим его на уровне 15−16 лет. И скажем: лицам моложе этого возраста доступ к социальным сетям будет запрещен», — сказал Макрон во время мероприятия в городе Сен-Мало. Трансляция выступления велась в социальной сети Х.

Макрон объяснил, что его вдохновил пример Австралии, которая запретила детям доступ к соцсетям. Французский лидер пообещал внести соответствующий законопроект в парламент в начале 2026 года и добиться его принятия в кратчайшие сроки.

Напомним, со среды 10 декабря в Австралии вступил в силу закон, который запрещает доступ к социальным сетям пользователям младше 16 лет. Соцсети, работающие в стране, обязаны отключать аккаунты детей и подростков.

Кроме того, депутаты Европейского парламента поддержали предложение запретить детям младше 13 лет доступ к соцсетям.

Тем временем психолог объяснила вред запрета соцсетей для подростков. По словам эксперта, запрет только повысит их популярность среди несовершеннолетних.

