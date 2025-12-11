В Бранденбурге произошла крупная утечка нефти

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупная утечка нефти из поврежденного трубопровода произошла в Бранденбурге на востоке Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
По его данным, инцидент зафиксирован недалеко от общины Грамцов на трубопроводе, принадлежащем нефтеперерабатывающему заводу PCK. На месте происшествия находятся сотрудники пожарной службы.
«В настоящее время информация о причинах и масштабе повреждений не может быть предоставлена», — отметили в ведомстве.
В свою очередь газета Mаrkische Oderzeitung уточнила, что авария произошла во время работ на нефтепроводе. В результате утечки из трубы вырвался фонтан нефти высотой около 25 м. Министр окружающей среды Бранденбурга Ханка Миттельштедт сообщила, что планирует в четверг посетить место происшествия, чтобы оценить масштабы ущерба. -0-