В Бранденбурге произошла крупная утечка нефти

В свою очередь газета Mаrkische Oderzeitung уточнила, что авария произошла во время работ на нефтепроводе. В результате утечки из трубы вырвался фонтан нефти высотой около 25 м. Министр окружающей среды Бранденбурга Ханка Миттельштедт сообщила, что планирует в четверг посетить место происшествия, чтобы оценить масштабы ущерба. -0-