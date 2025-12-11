Президент США Трамп высказался о коррупции на Украине

В июле украинские СМИ сообщили о задержании пяти сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в ходе обысков, проведённых Службой безопасности Украины. Среди задержанных — Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов, последний, по данным СМИ, вёл дело одного из ближайших соратников президента Владимира Зеленского — Тимура Миндича, включая прослушку квартиры, часто посещаемой главой государства. Им предъявлены обвинения в государственной измене и сотрудничестве с Россией.