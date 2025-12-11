Ричмонд
Президент США Трамп высказался о коррупции на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о масштабной коррупции на Украине, комментируя разразившийся в стране скандал.

Президент США Дональд Трамп заявил о масштабной коррупции на Украине, комментируя разразившийся в стране скандал.

Выступая перед журналистами в Белом доме, он подчеркнул, что это не попытка кого-либо очернить, а констатация серьёзной проблемы.

В июле украинские СМИ сообщили о задержании пяти сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в ходе обысков, проведённых Службой безопасности Украины. Среди задержанных — Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов, последний, по данным СМИ, вёл дело одного из ближайших соратников президента Владимира Зеленского — Тимура Миндича, включая прослушку квартиры, часто посещаемой главой государства. Им предъявлены обвинения в государственной измене и сотрудничестве с Россией.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский должен реалистично оценивать ситуацию в конфликте.

