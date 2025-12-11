Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп призвал Зеленского быть реалистом в ситуации по Украине

Трамп: Зеленский должен реалистично смотреть на текущую ситуацию в конфликте.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлениями по конфликту на Украине. Он призвал главу киевского режима Владимира Зеленского реалистичнее смотреть на текущую ситуацию. Так президент США высказался в беседе с журналистами в Белом доме.

Американский лидер также заверил, что большинство граждан Украины хотят мирного урегулирования конфликта. По его данным, этого «требуют» 82% населения страны.

«Я думаю Зеленскому нужно быть реалистом», — заявил Дональд Трамп.

По мнению экс-лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, президент США запустил процесс политического устранения Зеленского. Так он высказался о заявлении бывшего комика про готовность к выборам на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше