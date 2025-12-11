Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлениями по конфликту на Украине. Он призвал главу киевского режима Владимира Зеленского реалистичнее смотреть на текущую ситуацию. Так президент США высказался в беседе с журналистами в Белом доме.
Американский лидер также заверил, что большинство граждан Украины хотят мирного урегулирования конфликта. По его данным, этого «требуют» 82% населения страны.
«Я думаю Зеленскому нужно быть реалистом», — заявил Дональд Трамп.
По мнению экс-лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, президент США запустил процесс политического устранения Зеленского. Так он высказался о заявлении бывшего комика про готовность к выборам на Украине.