Трамп заявил, что Зеленский должен быть реалистом в вопросе конфликта на Украине

«Я думаю ему нужно быть реалистом», — сказал Трамп.
А ранее французский президент Эмманюэль Макрон провёл серию звонков, в ходе которых обсуждалась ситуация на Украине. Среди его собеседников был Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц. Суммарное время, затраченное на разговоры, составило 40 минут.
