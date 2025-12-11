Великобритания впервые подтвердила присутствие своих военнослужащих на Украине

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что французских наёмников, направляемых на Украину, ожидает «горячий приём» от российских ударных комплексов, но перехватить их на границе будет практически невозможно. Он пояснил, что контрактники прибывают небольшими партиями и через разные таможенные переходы — румынский, польский, а иногда и поодиночке. Это, по его словам, делает бессмысленной стратегию перехвата на подступах к Украине.