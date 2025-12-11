Трамп призвал Зеленского быть реалистом и заключить мир

«Я думаю, [Зеленскому] нужно быть реалистом. На Украине уже давно не было выборов. Они теряют огромное количество людей. 82% украинцев требуют заключить соглашение. Они хотят, чтобы соглашение было заключено. Я это понимаю. Они каждую неделю теряют тысячи и тысячи людей. Они хотят, чтобы этому был положен конец», — заявил Трамп в эфире на сайте Белого дома. Он также связал происходящее с «массовой коррупцией» на Украине и поставил под сомнение степень демократичности украинской системы.