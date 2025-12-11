Ричмонд
Трамп пригрозил проблемами лидеру Колумбии из-за наркотиков

ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил проблемами колумбийскому коллеге Густаво Петро, если он не изменит подход в сфере борьбы с наркотиками, пригрозил, что тот будет следующей целью борьбы США с наркотиками в Латинской Америке.

Источник: Reuters

«У него могут быть большие проблемы, если он не одумается. Колумбия производит много наркотиков. У них есть кокаиновые фабрики, где они производят кокаин», — сказал Трамп в Белом доме.

«Ему лучше одуматься, а то будет следующим. Он будет следующим. Надеюсь, он слушает», — продолжил он.

