Трамп пригрозил проблемами лидеру Колумбии из-за наркотиков

«У него могут быть большие проблемы, если он не одумается. Колумбия производит много наркотиков. У них есть кокаиновые фабрики, где они производят кокаин», — сказал Трамп в Белом доме.
«Ему лучше одуматься, а то будет следующим. Он будет следующим. Надеюсь, он слушает», — продолжил он.
