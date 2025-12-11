Киев ответил на мирный план США

Украина направила официальный ответ на последнюю версию мирного плана США по урегулированию конфликта с Россией. Об этом сообщил журналист издания Axios в социальной сети X, сославшись на неназванных чиновников как американской, так и украинской стороны.
Напомним, что президент США Дональд Трамп выражал разочарование в связи с тем, что, по его информации, украинский лидер Владимир Зеленский так и не ознакомился с американскими мирными предложениями.
Ранее сообщалось, что президент США Трамп высказался о коррупции на Украине.
