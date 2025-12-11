Трамп: США захватили крупнейший танкер у берегов Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп сообщил о задержании у берегов Венесуэлы крупного нефтяного танкера. По его словам, речь идёт о «очень большом, самом крупном» судне, которое удалось перехватить американской стороне.
Заявление Трампа прозвучало на фоне роста напряжённости между США и Венесуэлой, усилившейся в последние недели.
В среду агентство Bloomberg также сообщило о задержании танкера, находившегося под санкциями США. Инцидент стал ещё одним эпизодом в обостряющемся противостоянии между Вашингтоном и Каракасом.
Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что угрозы со стороны США представляют собой проявление нового империализма и служат средством психологического давления.