Трамп: США захватили крупнейший танкер у берегов Венесуэлы

Трамп заявил, что американским военным удалось захватить самый крупный нефтяной танкер у берегов Венесуэлы.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп сообщил о задержании у берегов Венесуэлы крупного нефтяного танкера. По его словам, речь идёт о «очень большом, самом крупном» судне, которое удалось перехватить американской стороне.

Заявление Трампа прозвучало на фоне роста напряжённости между США и Венесуэлой, усилившейся в последние недели.

В среду агентство Bloomberg также сообщило о задержании танкера, находившегося под санкциями США. Инцидент стал ещё одним эпизодом в обостряющемся противостоянии между Вашингтоном и Каракасом.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что угрозы со стороны США представляют собой проявление нового империализма и служат средством психологического давления.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше