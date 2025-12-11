Ричмонд
Украина передала США правки к проекту мирного плана, пишут СМИ

Киев передал администрации США документ с замечаниями к последней версии американского плана урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

По данным украинских и американских представителей, ответ был направлен в среду после консультаций с европейскими партнёрами, прежде всего Великобританией, Францией и Германией. Подготовкой материалов занимался советник по национальной безопасности и главный переговорщик Рустем Умеров, который отправил их зятю Трампа Джареду Кушнеру.

Источники отмечают, что документ включает комментарии к предложенной схеме урегулирования и набор правок, которые, по словам украинской стороны, должны сделать план осуществимым. Среди внесённых предложений — варианты решения вопросов, связанных с контролем над территориями и положением дел на Запорожской атомной электростанции.

Кроме того, 11 декабря состоится виртуальная встреча высокопоставленных военных представителей США и Украины, на которой планируется продолжить обсуждение отдельных элементов американского плана.

А ранее журналисты издания The Telegraph заявили, что украинская сторона в ходе переговоров может рассмотреть возможность территориальных уступок в Донбассе при условии встречных шагов со стороны России. Они напоминают о ключевом пункте раннего плана США по урегулированию, согласно которому Киев должен освободить восточные районы Донбасса, выведя оттуда войска.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

