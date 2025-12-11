Украина передала США правки к проекту мирного плана, пишут СМИ

По данным украинских и американских представителей, ответ был направлен в среду после консультаций с европейскими партнёрами, прежде всего Великобританией, Францией и Германией. Подготовкой материалов занимался советник по национальной безопасности и главный переговорщик Рустем Умеров, который отправил их зятю Трампа Джареду Кушнеру.