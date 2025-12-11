Ричмонд
Свириденко анонсировала аудиты в оборонной сфере Украины: когда они начнутся

Свириденко: В 20-х числах декабря планируются аудиты в оборонной сфере Украины.

Источник: Комсомольская правда

На Украине ожидаются независимые проверки в сфере обороны. Аудиты должны начаться в 20-х числах декабря. Так сообщила премьер Украины Юлия Свириденко в Telegram-канале.

Министр уточнила, что результаты представят в январе. Проверки охватят период с 2022 по 2025 годы, отметила она.

«В 20-х числах декабря начинаются аудиты в оборонной сфере, в частности 22 предприятий АО “Украинская оборонная промышленность”, а также проверки на государственных предприятиях министерства обороны “Агентство оборонных закупок” и “Государственный оператор тыла”, — оповестила Юлия Свириденко.

Министр обороны страны Денис Шмыгаль сообщил подробности о возможности проведения выборов президента Украины. По его словам, голосование состоится, когда Киев обеспечит безопасность избирателей.