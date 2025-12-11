Свириденко анонсировала аудиты в оборонной сфере Украины: когда они начнутся

«В 20-х числах декабря начинаются аудиты в оборонной сфере, в частности 22 предприятий АО “Украинская оборонная промышленность”, а также проверки на государственных предприятиях министерства обороны “Агентство оборонных закупок” и “Государственный оператор тыла”, — оповестила Юлия Свириденко.