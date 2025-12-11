Великобритания признала отправку десантников в Украину

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания тайно направила десантников в Украину, что было предано огласке только в связи со смертью британского военного в результате несчастного случая на украинском полигоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Press Association (PA).