Великобритания признала отправку десантников в Украину

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания тайно направила десантников в Украину, что было предано огласке только в связи со смертью британского военного в результате несчастного случая на украинском полигоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Press Association (PA).
9 декабря Минобороны Соединенного Королевства проинформировало о смерти своего военнослужащего, который присутствовал на испытаниях нового вида вооружения в Украине вдали от зоны боевых действий. В среду стала известна личность погибшего: им оказался 28-летний младший капрал Джордж Хули, который служил в парашютном полку британской армии.
Согласно газете The Guardian, всего в Украине находятся более 100 военных из Соединенного Королевства. -0-