Трамп: европейские лидеры предложили провести встречу с участием США и Зеленского

Президент США Дональд Трамп сообщил, что европейские лидеры выступили с инициативой провести в ближайшие выходные встречу с участием Соединённых Штатов и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в ходе мероприятия в Белом доме, подтвердив получение соответствующего предложения от европейских партнёров.