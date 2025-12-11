Трамп: европейские лидеры предложили провести встречу с участием США и Зеленского

Президент США Дональд Трамп сообщил, что европейские лидеры выступили с инициативой провести в ближайшие выходные встречу с участием Соединённых Штатов и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в ходе мероприятия в Белом доме, подтвердив получение соответствующего предложения от европейских партнёров.
«Они бы хотели, чтобы мы поехали на встречу в выходные в Европу … с Зеленским и с нами», — заявил Трамп.
Напомним, что президент США Дональд Трамп выражал разочарование в связи с тем, что, по его информации, украинский лидер Владимир Зеленский так и не ознакомился с американскими мирными предложениями.
Ранее сообщалось, что Киев ответил на мирный план Трампа.
