Трамп рассказал о грядущем саммите по Украине

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал грядущий саммит по вопросам вокруг Украины. Встреча состоится в ближайшие выходные. По словам Дональда Трампа, представители от США могут принять участие в саммите. Так он заявил в беседе с журналистами.
Американский лидер подчеркнул, что встреча пройдет в Европе. В переговорах, по его словам, может принять участие также глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Мы заявили, что прежде, чем мы отправимся на встречу, мы хотим кое-что узнать», — поделился Дональд Трамп.
По данным Axios, представители Украины передали в Вашингтон ответ на последний вариант плана по урегулированию. Реакция Киева на предложения США пока не известна, официальных комментариев не поступало.