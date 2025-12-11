Вучич: энергетическая ситуация в Сербии ухудшается

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетическая ситуация в Сербии продолжает ухудшаться, а Белград ожидает возможного введения вторичных санкций против банковского сектора на фоне кризиса вокруг компании NIS. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич по итогам переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе, сообщает ТАСС.
«Мы находимся в крайне сложной энергетической ситуации. Уже сегодня нам нелегко, и с каждым днем будет только труднее», — сообщил он сербским журналистам.
Вучич напомнил, что «прошло уже 61−62 дня с тех пор, как ни одной капли нефти не поступило на сербский НПЗ», и подчеркнул, что Белград готовится к дальнейшим осложнениям. «Вопрос лишь в том, когда поступит предупреждение о вторичных санкциях для Центрального банка и коммерческих банков», — указал президент.
Он добавил, что в таких условиях власти вынуждены искать альтернативные маршруты поставок топлива. «Мы обсуждали, где, в каком объеме и каким образом можем импортировать нефтепродукты из Румынии, Болгарии и соседних стран, а также какие задачи стоят перед нами в будущем», — заключил Вучич. -0-