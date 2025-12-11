ПВО сбила два беспилотника, летевших на столицу

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили ещё два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети Max.
Напомним, что Собянин уже информировал о сбитии двух беспилотников.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее сообщалось, что произошли задержки рейсов в аэропорту «Шереметьево» из-за временных ограничений.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.