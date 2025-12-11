Президент Эстонии Карис: Я повзрослел и перестал терпеть требования глупцов

«Я вдруг стал взрослым. Я больше не терплю определённых вещей. Не потому, что я самодовольный, а просто потому, что в жизни я пришёл к тому моменту, когда не хочу больше тратить время на то, что меня раздражает или причиняет боль. Я больше не терплю лишних требований, выдвигаемых глупцами. Исчезло желание угождать тем, кому я не нравлюсь. И нет причин улыбаться тем, кто не хочет улыбаться мне», — написал Карис.