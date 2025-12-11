Трамп снова набросился на журналистку: в чем она провинилась

Президент США Дональд Трамп продолжает шпынять представителей прессы. На сей раз он отчитал журналистку за работу на CNN. Это произошло во время пресс-конференции, которая проходила в формате круглого стола в Белом доме. После инцидента общение Трампа с прессой было свёрнуто и охрана вывела журналистов.