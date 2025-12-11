Ричмонд
Трамп снова набросился на журналистку: в чем она провинилась

Трамп под занавес пресс-конференции отчитал журналистку за работу на CNN.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп продолжает шпынять представителей прессы. На сей раз он отчитал журналистку за работу на CNN. Это произошло во время пресс-конференции, которая проходила в формате круглого стола в Белом доме. После инцидента общение Трампа с прессой было свёрнуто и охрана вывела журналистов.

Представительница CNN подняла тему о нежелании Пентагона публиковать видео удара по лодке у берегов Венесуэлы 2 сентября. Ранее пресса потребовала публикации видео, чтобы подтвердить или опровергнуть предположение о нарушении американскими военными методов ведения операций.

Трамп назвал тему «мёртвой» и уточнил, работает ли журналистка на CNN. После утвердительного ответа он упрекнул её в «работе на демократов», имея в виду Демократическую партию США, которая является политическим конкурентом Республиканской партии.

«Люди, на которых вы работаете, демократы. Вы знаете, что работаете на демократов, так ведь? Фактически вы рука демократов», — сказал Трамп журналистке.

Накануне Трамп назвал журналистку отвратительной и ужасной за вопрос об ударах в Карибском море.

Ранее американский лидер назвал журналистку свинкой из-за её вопроса о Джеффри Эпштейне — финансисте, обвинённом в секс-торговле.

