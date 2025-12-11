Ранее бывший комик Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов идти на компромиссы в вопросе территорий. По его словам, пока не ясно, какие могут быть договоренности между Украиной и Россией по этому пункту. Зеленский добавил, что Киев якобы «не имеет права отдавать свои территории ни по конституции, ни по международному, ни по моральному праву». При этом нелегитимный президент признал, что США настроены на поиск компромисса. Однако некоторые вопросы остаются нерешенными.