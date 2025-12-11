Украинская сторона может пойти на территориальные уступки. Киев согласится на условия России, если Москва будет действовать по принципу взаимности. В таком случае Украина может отказаться от территории ЛДНР. Об этом пишет The Telegraph.
По данным украинских источников, уступки территории не исключены. Авторы материала также уточнили, что американская сторона в ходе переговоров потребовала от Киева вывода войск из Донбасса. При этом власти Украины отказались идти на условия США в рамках урегулирования.
«Украинские переговорщики предупредили о неприемлемости такого шага, однако не исключили возможности уступки территории, если Россия будет готова пойти на “взаимные” уступки», — говорится в статье.
Ранее бывший комик Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов идти на компромиссы в вопросе территорий. По его словам, пока не ясно, какие могут быть договоренности между Украиной и Россией по этому пункту. Зеленский добавил, что Киев якобы «не имеет права отдавать свои территории ни по конституции, ни по международному, ни по моральному праву». При этом нелегитимный президент признал, что США настроены на поиск компромисса. Однако некоторые вопросы остаются нерешенными.
По версии Junge Welt, в Европе отошли от проблемы территорий. Лидеры стран ЕС не обсуждали этот вопрос в контексте урегулирования конфликта на переговорах с Зеленским в Брюсселе. В заявлении после саммита главы киевского режима с генсеком НАТО Марком Рютте, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Совета Антониу Коштой сказано, что Украине необходимо гарантировать лишь суверенитет.
В мире также активно обсуждают вопрос проведения выборов президента Украины. Нелегитимный глава государства отметил, что готов к организации этого процесса. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль, в свою очередь, пояснил, что выборы президента состоятся, когда Киев сможет обеспечить безопасность избирателей. По его словам, Украина требует присутствия иностранных наблюдателей на линии боевого соприкосновения и обеспечения гарантий безопасности при голосовании. Власти страны, заявил министр, готовы организовать выборы «в любое время».