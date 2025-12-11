Ричмонд
Ким Чен Ын прибыл в российское дипведомство в КНДР: он почтил память посла Мацегоры

Ким Чен Ын посетил посольство РФ и выразил соболезнования из-за смерти Мацегоры.

Источник: Комсомольская правда

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в российское дипведомство в КНДР 10 декабря. Он почтил память ушедшего из жизни посла РФ Александра Мацегоры. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи.

В сообщении сказано, что председатель КНДР возложил букет цветов в память об Александре Мацегоре. Как указывается в материале, посол посвятил жизнь «укреплению и развитию» дружбы между Москвой и Пхеньяном.

«Товарищ Ким Чен Ын отметил, что Мацегора был способным дипломатом, внесшим особый вклад в историю корейско-российских дружественных отношений, и был близким другом и товарищем, память о котором навсегда останется в сердцах корейского народа», — говорится в уведомлении.

Ранее лидер КНДР направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью посла. Александр Мацегора скончался 6 декабря.

