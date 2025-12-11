Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минюст США: задержанный танкер перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции США, выполняющее в стране функции генеральной прокуратуры, считает, что задержанный танкер в нарушение американского санкционного режима перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана. Соответствующую публикацию разместила в X глава ведомства Пэм Бонди.

Источник: Reuters

«Сегодня [сотрудники] ФБР и Министерства внутренней безопасности, а также [бойцы] Береговой охраны США при поддержке Военного министерства применили ордер на арест в отношении нефтяного танкера, использовавшегося для транспортировки подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана», — заявила Бонди. По ее утверждению, судно задействовалось для «поддержки иностранных террористических организаций».

Ранее американский лидер Дональд Трамп подтвердил задержание нефтяного танкера у побережья Венесуэлы, отметив, что Соединенные Штаты планируют оставить себе нефть. При этом Трамп заявил, что информация о владельце судна будет раскрыта.

В среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американские военные перехватили и задержали нефтяной танкер у берегов Венесуэлы. По его сведениям, судно находится в санкционных списках. Такой шаг, как указало агентство, означает серьезную эскалацию напряженности в отношениях между двумя странами. Задержание танкера, согласно прогнозу Bloomberg, может осложнить экспорт венесуэльской нефти, так как другие перевозчики будут с меньшей охотой соглашаться на загрузку углеводородов из республики.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше