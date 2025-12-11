Минюст США: задержанный танкер перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана

В среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американские военные перехватили и задержали нефтяной танкер у берегов Венесуэлы. По его сведениям, судно находится в санкционных списках. Такой шаг, как указало агентство, означает серьезную эскалацию напряженности в отношениях между двумя странами. Задержание танкера, согласно прогнозу Bloomberg, может осложнить экспорт венесуэльской нефти, так как другие перевозчики будут с меньшей охотой соглашаться на загрузку углеводородов из республики.