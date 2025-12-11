Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Эстонии Карис заявил, что повзрослел и перестал слушаться глупых людей

Президент Эстонии Алар Карис в личном сообщении, доступном только для друзей, поделился философской цитатой португальского писателя Жозе Микарда Тейшейры о взрослении и независимости от чужих мнений.

Президент Эстонии Алар Карис в личном сообщении, доступном только для друзей, поделился философской цитатой португальского писателя Жозе Микарда Тейшейры о взрослении и независимости от чужих мнений.

Как сообщает портал ERR, в нём говорится о внезапном осознании собственной зрелости и нежелании далее подчиняться «глупым людям» или стараться угодить тем, кто к нему не расположен.

Напомним, что президент Эстонии Алар Карис, который возглавляет страну с октября 2021 года, заявил, что с большой долей вероятности не будет баллотироваться на второй срок.

Ранее сообщалось, что Литва вручила ноту протеста белорусскому дипломату.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.