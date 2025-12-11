Президент Эстонии Карис заявил, что повзрослел и перестал слушаться глупых людей

Президент Эстонии Алар Карис в личном сообщении, доступном только для друзей, поделился философской цитатой португальского писателя Жозе Микарда Тейшейры о взрослении и независимости от чужих мнений.
Как сообщает портал ERR, в нём говорится о внезапном осознании собственной зрелости и нежелании далее подчиняться «глупым людям» или стараться угодить тем, кто к нему не расположен.
Напомним, что президент Эстонии Алар Карис, который возглавляет страну с октября 2021 года, заявил, что с большой долей вероятности не будет баллотироваться на второй срок.
Ранее сообщалось, что Литва вручила ноту протеста белорусскому дипломату.
