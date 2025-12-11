Силы ПВО сбили восьмой беспилотник, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили ещё один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети Max.
Напомним, что Собянин информировал о сбитии семи беспилотников за текущую ночь.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее сообщалось, что несколько десятков рейсов задерживаются на вылет или прибывают с опозданием в аэропорт «Шереметьево» из-за введенных временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов..
