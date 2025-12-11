Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили восьмой беспилотник, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили ещё один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы.

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили ещё один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети Max.

Напомним, что Собянин информировал о сбитии семи беспилотников за текущую ночь.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось, что несколько десятков рейсов задерживаются на вылет или прибывают с опозданием в аэропорт «Шереметьево» из-за введенных временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов..

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше