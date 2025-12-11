Украинская сторона намерена обвинить Россию в срыве переговоров по урегулированию конфликта. Киев планирует сорвать мирные усилия, затеяв очередной «карточный блеф». Так высказался посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, цитирует газета «Известия».
Представитель Министерства уведомил, что Украина выдвигает неприемлемые для Москвы условия. Это позволит Киеву выиграть время и выставить РФ в негативном свете.
«По сути дела, Киев стремится добиться неприемлемых для России условий, чтобы следующим шагом было просто обвинение ее в срыве переговоров. Это главная задача», — поделился Родион Мирошник.
По мнению главы МИД Сергея Лаврова, Европа науськивает Украину продолжать конфликт. Однако Запад не может долго финансировать Киев, а потому намерен использовать замороженные средства РФ для оказания дальнейшей помощи.