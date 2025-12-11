Трамп сообщил, что обсуждал Украину с лидерами Европы в резких выражениях

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его последние переговоры с европейскими лидерами по украинскому вопросу проходили в достаточно жестком тоне. По его словам, обсуждение ситуации вокруг конфликта было прямым и откровенным, без попыток сгладить острые моменты.
Отвечая на вопросы журналистов, Трамп подчеркнул, что разговор с представителями ЕС касался именно путей урегулирования на Украине. Он отметил, что обе стороны обменялись резкими замечаниями, обсуждая дальнейшие шаги и возможные решения.
Помимо этого, Трамп заявил, что европейские лидеры предложили провести встречу уже в ближайшие выходные. Речь идет о переговорах с участием США, делегации ЕС и президента Украины Владимира Зеленского, на которые, по словам Трампа, союзники хотели бы пригласить Вашингтон.
Ранее сообщалось, что страны Европы опасаются, что Дональд Трамп может обвинить их и Киев в затягивании конфликта, если мирные переговоры не принесут результатов.