Трамп сообщил, что обсуждал Украину с лидерами Европы в резких выражениях

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его последние переговоры с европейскими лидерами по украинскому вопросу проходили в достаточно жестком тоне. По его словам, обсуждение ситуации вокруг конфликта было прямым и откровенным, без попыток сгладить острые моменты.