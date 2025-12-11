Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сообщил, что обсуждал Украину с лидерами Европы в резких выражениях

Трамп заявил, что его последние переговоры с европейскими лидерами по украинскому вопросу проходили в жестком тоне.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его последние переговоры с европейскими лидерами по украинскому вопросу проходили в достаточно жестком тоне. По его словам, обсуждение ситуации вокруг конфликта было прямым и откровенным, без попыток сгладить острые моменты.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп подчеркнул, что разговор с представителями ЕС касался именно путей урегулирования на Украине. Он отметил, что обе стороны обменялись резкими замечаниями, обсуждая дальнейшие шаги и возможные решения.

Помимо этого, Трамп заявил, что европейские лидеры предложили провести встречу уже в ближайшие выходные. Речь идет о переговорах с участием США, делегации ЕС и президента Украины Владимира Зеленского, на которые, по словам Трампа, союзники хотели бы пригласить Вашингтон.

Ранее сообщалось, что страны Европы опасаются, что Дональд Трамп может обвинить их и Киев в затягивании конфликта, если мирные переговоры не принесут результатов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше