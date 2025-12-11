Президента Польши удивила информация о передаче Украине МиГ-29

В среду министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ВВС Польши выводят из эксплуатации МиГ-29 и хотят передать их Украине.
«Президент не информирован об этом важном вопросе», — сказал Пшидач.
При этом, добавил он, с президентом должны были проконсультироваться как с главнокомандующим Вооруженными силами.
«С некоторым удивлением, но и интересом мы восприняли эти слова со стороны правительства, а также со стороны высших офицеров польской армии, говорящих о конкретных планах в этом отношении», — подчеркнул Придач.
По его словам, Польша передавала военную технику Украине и в предыдущие годы, «но это всегда происходило не только с ведома, но и с согласия президента республики».
Польша ранее передала Украине около десяти МиГ-29. На вооружении Войска польского остаются не более 15 таких машин, из которых не все являются боеспособными.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.