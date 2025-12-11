Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президента Польши удивила информация о передаче Украине МиГ-29

ВАРШАВА, 11 дек — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий не в курсе планируемой передачи Украине польских истребителей МиГ-29, сообщил журналистам глава Бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач.

Источник: © РИА Новости

В среду министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ВВС Польши выводят из эксплуатации МиГ-29 и хотят передать их Украине.

«Президент не информирован об этом важном вопросе», — сказал Пшидач.

При этом, добавил он, с президентом должны были проконсультироваться как с главнокомандующим Вооруженными силами.

«С некоторым удивлением, но и интересом мы восприняли эти слова со стороны правительства, а также со стороны высших офицеров польской армии, говорящих о конкретных планах в этом отношении», — подчеркнул Придач.

По его словам, Польша передавала военную технику Украине и в предыдущие годы, «но это всегда происходило не только с ведома, но и с согласия президента республики».

Польша ранее передала Украине около десяти МиГ-29. На вооружении Войска польского остаются не более 15 таких машин, из которых не все являются боеспособными.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Узнать больше по теме
Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше