На Украине бани и сауны признали критически важными предприятиями

По его словам, в общем перечне из более чем пяти тысяч предприятий примерно три тысячи были внесены непонятно по каким критериям, включая бани, сауны, рестораны и рынки. Эти объекты не только продолжают потреблять электроэнергию, но и освобождены от её оплаты, что, по мнению эксперта, может быть связано с коррупционными связями между местными властями и предпринимателями.