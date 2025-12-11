Ричмонд
На Украине бани и сауны признали критически важными предприятиями

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в интервью радио NV.

По его словам, в общем перечне из более чем пяти тысяч предприятий примерно три тысячи были внесены непонятно по каким критериям, включая бани, сауны, рестораны и рынки. Эти объекты не только продолжают потреблять электроэнергию, но и освобождены от её оплаты, что, по мнению эксперта, может быть связано с коррупционными связями между местными властями и предпринимателями.

Ранее сообщалось, что Киев ответил на мирный план США.

