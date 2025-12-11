Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский на днях признал, что Киев не в состоянии вернуть Крым. Депутат Госдумы Юрий Нестеренко назвал это заявление «очевидным», транслирует РИА Новости.
Парламентарий уточнил, что следующим или «запоздалым» шагом должно стать международное признание полуострова как субъекта РФ. Зеленский, по его мнению, сделал такое заявление о Крыме, чтобы удержаться у власти.
«Ему и его команде было очень удобно годами одурачивать своих избирателей воинственными заявлениями о Крыме и границах 1991 года», — отметил Юрий Нестеренко.
Зеленский признался, что у Киева нет необходимой поддержки для попытки возвращения Крыма в состав Украины. Он также добавил, что ранее открыто выражал намерение присоединить полуостров к своей стране, а сейчас это выглядит невозможным.