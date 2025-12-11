Президент Эстонии Карис написал странный пост о глупцах в своём окружении

Президент Эстонии Алар Карис разместил в социальных сетях странный пост, в котором пожаловался на засилье глупцов в своём окружении.
«Президент Алар Карис написал в своем личном аккаунте в социальных сетях, что больше не может терпеть чрезмерные требования, предъявляемые глупцами», — сказано в публикации эстонской телерадиовещательной компании ERR.
То, что пост написан лично Карисом, подтвердила его советник по связям с общественностью Ханнес Гамбург, при этом она не уточнила, кого президент имел в виду, говоря о «глупцах».
Ранее экс-президент США Джо Байден, которого действующий лидер Дональд Трамп не раз называл «сонным Джо» и высказывал сомнения в его умственных способностях, попытался обидеть того странным прозвищем. Байден назвал Трампа «шар-бабой», не объяснив, какой смысл вкладывает в это словосочетание.
