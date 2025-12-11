Пашинян предложил Баку разработать дорожную карту

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанцы, проживавшие на территории Армении, со временем вернутся в свои родные края и «для этого нужна лишь политическая воля Еревана». Мысль о возвращении азербайджанского населения на современную территорию Армении Алиев озвучил не впервые. В 2022 году он заявлял, что Баку ожидает от Еревана четкого заявления о том, каким образом азербайджанцы, «изгнанные с сегодняшней территории Армении», из «Западного Азербайджана», либо «потомки тех, кто был изгнан», могут вернуться «на свои исторические земли».
МИД Азербайджана 9 декабря заявил, что документ о стратегической повестке партнерства Евросоюза и Армении противоречит идее постконфликтного сосуществования двух стран. В частности, там считают, что использование выражения «армяне Карабаха, перемещенные после военных операций Азербайджана», использование в их отношении слова «беженец», а также обозначение этого вопроса как приоритета партнерства ЕС и Армении «говорит о предвзятости к Азербайджану». Со своей стороны, официальный Ереван считает термин «Западный Азербайджан» применительно к территории Армении неприемлемым.
«В Азербайджане, с одной стороны, говорят о “Западном Азербайджане”, с другой стороны, указывают на упоминание “карабахских армян”. Я говорил, что тема возвращения очень опасна, и я хочу сейчас открыто и публично сделать Азербайджану предложение… Я предлагаю совместно принять дорожную карту, чтобы закрыть параллельно эти темы. Я уже говорил, что возвращение (карабахских армян в регион — ред.) нереально», — заявил Пашинян журналистам.
По его словам, сейчас в Армении реализуются крупные проекты, чтобы карабахские армяне остались в республике.
«Если мы продолжим повестку возвращения, это будет означать, что мы вновь начнем карабахское движение. Карабахское движение завершено… Азербайджан постоянно использует термин “Западный Азербайджан”… Мы должны понять, где причина и где следствие. Давайте разработаем дорожную карту, как эти темы снять и исключить в долгосрочной стратегической перспективе какую-либо конфликтную ситуацию», — отметил Пашинян.
Ранее он заявил, что считает «вредными» для армяно-азербайджанского мирного процесса разговоры о возвращении в Карабах проживавших там армян. В целом, по его словам, тема возвращения беженцев или внутренних переселенных лиц в двусторонних отношениях опасна, так как это означает возвращение к «предварительным параметрам конфликта».
Президент Азербайджана ранее заявил, что возвращение азербайджанцев в нынешнюю Армению не должно пугать армянский народ и армянское государство.
После распада Советского Союза и вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном в 1992—1994 годах Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы.
Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о «самороспуске» непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.