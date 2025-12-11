Пашинян предложил Баку разработать дорожную карту

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанцы, проживавшие на территории Армении, со временем вернутся в свои родные края и «для этого нужна лишь политическая воля Еревана». Мысль о возвращении азербайджанского населения на современную территорию Армении Алиев озвучил не впервые. В 2022 году он заявлял, что Баку ожидает от Еревана четкого заявления о том, каким образом азербайджанцы, «изгнанные с сегодняшней территории Армении», из «Западного Азербайджана», либо «потомки тех, кто был изгнан», могут вернуться «на свои исторические земли».