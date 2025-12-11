В Бельгии заявили о рисках использования активов РФ: план Европы подрывает международное право

Бельгия по-прежнему выражает сомнения, основанные на ненадежности плана Европы по использованию замороженных средств РФ. Так называемый «репарационный кредит» Киеву может быть воспринят как изъятие, заявила глава депозитария Euroclear Валери Урбен. По ее мнению, план сводится к рискам на европейских рынках капитала, транслирует газета Corriere della Sera.
Валери Урбен подчеркнула, что план Еврокомиссии по российским активам подрывает международное право. Она назвала негативными последствия для европейских государств в случае осуществления плана.
«В нынешнем виде предложение может быть воспринято международными инвесторами как конфискация. То есть это подрывает доверие к Европе и приведет к повышению процентных ставок финансирования всех стран ЕС», — указала Валери Урбен.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова ранее предостерегла Европу от осуществления плана. Она напомнила, что изъятие замороженных активов РФ нарушит права каждого россиянина, общества и государства.