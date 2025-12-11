Глава ФРС Пауэлл заявил, что оскорбления Трампа не мешают ему работать

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что критические высказывания президента Дональда Трампа не влияют на его способность выполнять профессиональные обязанности.
На пресс-конференции Пауэлл подчеркнул, что полностью сосредоточен на своей работе и задаче обеспечения стабильности американской экономики.
По итогам декабрьского заседания ФРС в третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, установив её в диапазоне 3,5−3,75%. Следующее заседание регулятора запланировано на 27−28 января 2026 года.
Ранее Трамп публично назвал главу ФРС Пауэлла «тупицей».
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.