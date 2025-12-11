Ортега назвал безумием подготовку Европы к возможной войне с Россией

«Европейские страны пытаются собрать, кажется, 70 миллиардов евро на закупку оружия, на его производство, объясняя это тем, что, поскольку Россия ведет боевые действия против Украины, они готовятся к войне с Россией. Это полное безумие», — сказал Ортега на церемонии, которую показал Canal 4.
Он отметил, что европейские государства «не усвоили уроки истории», согласно которым колониализм и империалистическое господство было повержено во всех странах, а пострадавшие народы добились освобождения.
«Сейчас мы все должны работать во имя мира. Европейское сообщество должно работать во имя мира», — заключил президент Никарагуа.