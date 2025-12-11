Ричмонд
Ортега назвал безумием подготовку Европы к возможной войне с Россией

МЕХИКО, 11 дек — РИА Новости. Подготовка европейских стран к возможной войне с Россией является безумием и противоречит интересам мира, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега на церемонии выпуска XXX курса Высшего центра военных исследований имени генерала Хосе Долореса Эстрады.

Источник: РИА "Новости"

«Европейские страны пытаются собрать, кажется, 70 миллиардов евро на закупку оружия, на его производство, объясняя это тем, что, поскольку Россия ведет боевые действия против Украины, они готовятся к войне с Россией. Это полное безумие», — сказал Ортега на церемонии, которую показал Canal 4.

Он отметил, что европейские государства «не усвоили уроки истории», согласно которым колониализм и империалистическое господство было повержено во всех странах, а пострадавшие народы добились освобождения.

«Сейчас мы все должны работать во имя мира. Европейское сообщество должно работать во имя мира», — заключил президент Никарагуа.