Ортега назвал безумием подготовку Европы к возможной войне с Россией

«Европейские страны пытаются собрать, кажется, 70 миллиардов евро на закупку оружия, на его производство, объясняя это тем, что, поскольку Россия ведет боевые действия против Украины, они готовятся к войне с Россией. Это полное безумие», — сказал Ортега на церемонии, которую показал Canal 4.