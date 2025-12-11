Ричмонд
Президента Польши удивила информация о передаче Киеву истребителей

Президент Польши Кароль Навроцкий не был проинформирован о планах передачи Украине польских истребителей МиГ-29, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач.

Это заявление прозвучало в ответ на сообщение министра национальной обороны Владислава Косиняк-Камыша о выводе данных самолётов из эксплуатации и намерении передать их Украине.

Пшидач подчеркнул, что президент, как верховный главнокомандующий, должен быть не только в курсе, но и давать согласие на такие решения. Он выразил удивление тем, что правительство и высшие офицеры армии обсуждают конкретные планы без консультаций с главой государства, напомнив, что предыдущие передачи военной техники всегда согласовывались с президентом.

Ранее президент Эстонии Карис заявил, что повзрослел и перестал слушаться глупых людей.

