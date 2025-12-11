Президента Польши удивила информация о передаче Киеву истребителей

Пшидач подчеркнул, что президент, как верховный главнокомандующий, должен быть не только в курсе, но и давать согласие на такие решения. Он выразил удивление тем, что правительство и высшие офицеры армии обсуждают конкретные планы без консультаций с главой государства, напомнив, что предыдущие передачи военной техники всегда согласовывались с президентом.