Киев внёс в реестр критически важных объектов около 3 тысяч бань и ресторанов

По его словам, в список были внесены такие объекты, как бани, сауны, рестораны и рынки, которые не относятся к критической инфраструктуре. Эксперт отметил, что эти предприятия не только продолжают бесперебойно потреблять электроэнергию, но и освобождены от её оплаты в рамках предоставленных льгот.