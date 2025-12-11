Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Zeit: принц Ройсс отверг на суде обвинения в подготовке госпереворота в ФРГ

Немецкий аристократ отверг обвинения в планировании захвата Бундестага.

Источник: Аргументы и факты

74-летний немецкий аристократ Генрих XIII Ройсс на судебном заседании отверг обвинения в руководстве сообществом «рейхсбюргеров» и участии в подготовке захвата бундестага. Об этом сообщает издание Zeit.

Судебный процесс, стартовавший весной 2024 года во Франкфурте-на-Майне, является одним из нескольких параллельных процессов в Германии, где рассматриваются дела более чем 25 предполагаемых членов группы, которым инкриминируют попытку государственного переворота и намерение вернуть страну к политическому устройству Германской империи образца 1871 года.

Следствие утверждает, что Ройсс якобы играл ключевую роль в организации сети и должен был возглавить совет заговорщиков, который после предполагаемого переворота намеревался вести переговоры с государствами-победителями Второй мировой войны о новом устройстве Германии. Однако сам Ройсс в суде заявил, что оказался втянут в эту структуру лишь благодаря своему аристократическому статусу и что на встречах, проходивших в его доме, он выступал исключительно в роли модератора.

Принц подчеркнул, что не руководил сообществом и участвовал в его деятельности скорее «из любопытства». Он также заявил, что еще до своего ареста осознал, что его и других вовлекли в заблуждение, после чего перестал участвовать в каких-либо активных действиях.

Ранее правоохранительные органы Германии задержали гражданина Польши с немецкими корнями по подозрению в подготовке атак на экс-канцлеров Германии Олафа Шольца и Ангелу Меркель.

Узнать больше по теме
Олаф Шольц: биография бывшего Федерального канцлера Германии
Политик, которому немцы дали прозвище Шольцомат — за сдержанность, безэмоциональность и специфическую манеру говорить. Но все это не помешало Олафу Шольцу пройти путь от юриста до главы правительства Германии. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше