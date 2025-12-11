Zeit: принц Ройсс отверг на суде обвинения в подготовке госпереворота в ФРГ

Следствие утверждает, что Ройсс якобы играл ключевую роль в организации сети и должен был возглавить совет заговорщиков, который после предполагаемого переворота намеревался вести переговоры с государствами-победителями Второй мировой войны о новом устройстве Германии. Однако сам Ройсс в суде заявил, что оказался втянут в эту структуру лишь благодаря своему аристократическому статусу и что на встречах, проходивших в его доме, он выступал исключительно в роли модератора.