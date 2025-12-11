Zeit: принц Ройсс отверг на суде обвинения в подготовке госпереворота в ФРГ

74-летний немецкий аристократ Генрих XIII Ройсс на судебном заседании отверг обвинения в руководстве сообществом «рейхсбюргеров» и участии в подготовке захвата бундестага. Об этом сообщает издание Zeit.
Судебный процесс, стартовавший весной 2024 года во Франкфурте-на-Майне, является одним из нескольких параллельных процессов в Германии, где рассматриваются дела более чем 25 предполагаемых членов группы, которым инкриминируют попытку государственного переворота и намерение вернуть страну к политическому устройству Германской империи образца 1871 года.
Следствие утверждает, что Ройсс якобы играл ключевую роль в организации сети и должен был возглавить совет заговорщиков, который после предполагаемого переворота намеревался вести переговоры с государствами-победителями Второй мировой войны о новом устройстве Германии. Однако сам Ройсс в суде заявил, что оказался втянут в эту структуру лишь благодаря своему аристократическому статусу и что на встречах, проходивших в его доме, он выступал исключительно в роли модератора.
Принц подчеркнул, что не руководил сообществом и участвовал в его деятельности скорее «из любопытства». Он также заявил, что еще до своего ареста осознал, что его и других вовлекли в заблуждение, после чего перестал участвовать в каких-либо активных действиях.
Ранее правоохранительные органы Германии задержали гражданина Польши с немецкими корнями по подозрению в подготовке атак на экс-канцлеров Германии Олафа Шольца и Ангелу Меркель.