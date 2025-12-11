Ричмонд
Главу молдавского комитета «Победа» на час задержали в аэропорту Кишинёва

Глава Национального молдавского комитета «Победа» и поискового движения Алексей Петрович сообщил о кратковременном задержании в кишинёвском аэропорту. По его словам, сотрудники пограничной службы без объяснения причин изъяли паспорт и проездные документы. Через час его уже отпустили.

Источник: Life.ru

Главу молдавского комитета «Победа» на час задержали в аэропорту Кишинёва. Видео © Telegram / Солдат Победы (Петрович).

«По уже сложившейся недоброй традиции задержан в международном аэропорту Кишинева. Приятно, что всё чаще попадаю на знакомых офицеров Пограничной полиции, уже заранее знакомых с содержанием моего рюкзака. Вышел с инициативой сделать одно из кресел в зоне ожидания именным, имени Петровича», — написал он.

Петрович отметил, что пограничники сами не осознавали причину задержек и осмотра, но при этом относились к поисковику «более чем вежливо и сочувственно». Кроме того, он уже назначил следующее «свидание» в том же аэропорту на следующей неделе. Петрович вернулся в Молдову из Москвы, где он принимал участие в конференции «Память вне времени».

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин поздравил движение «Бессмертный полк» с 10-летием, направив приветствие участникам и организаторам Всероссийского форума «Бессмертного полка России» «Память вне времени». Открытие форума состоялось в Москве в понедельник, участие в мероприятии приняли представители движения из России и десяти других стран.

