В Киеве обозначили условиях, при которых состоятся выборы президента на Украине

Шмыгаль выразил готовность Украины к выборам, если будут найдены «безопасный и очень удобный подход и условия» для их проведения. Он акцентировал важность обеспечения безопасности на передовой, возможности голосования для всех защитников страны и привлечения иностранных наблюдателей для контроля за процессом.
«Если есть идеи, как обеспечить безопасность на передовой, как дать возможность проголосовать всем нашим защитникам в ходе этих выборов, как привлечь иностранных наблюдателей на передовую, чтобы они смогли проконтролировать и составить отчёты о том, как проходят выборы на передовой, если мы найдём безопасный и очень удобный подход и условия, как провести выборы, безусловно, мы готовы… Зеленский об этом говорил… Мы можем это сделать, безусловно, в любое время, когда будем готовы», — заявил он.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости срочного проведения президентских выборов на Украине для восстановления демократических процедур. В свою очередь, Владимир Зеленский выразил готовность организовать президентские выборы в течение 60−90 дней при условии обеспечения безопасности процесса со стороны США и европейских партнёров. Зеленский также сообщил, что предложил Верховной раде разработать законодательство, регулирующее проведение выборов в условиях военного положения, чтобы дать чёткие юридические ответы на вопросы, возникающие у международных партнёров, в том числе у США.
