Трамп сообщил, что США могут принять участие во встрече в Европе по Украине

Ранее Дональд Трамп заявил, что его переговоры с европейскими лидерами по вопросу Украины носили резкий и жёсткий характер. Республиканец отметил, что провёл напряжённый разговор с лидерами так называемой «евротройки», в которую входят Великобритания, Германия и Франция. По словам хозяина Белого дома, обсуждение велось в весьма категоричных выражениях.